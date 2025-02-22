Depremde anne ve babasını kaybeden iki kardeşe koruyucu aile oldular

ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te yaşayan Baycar çifti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde anne ve babasını kaybeden iki kız kardeşe koruyucu aile oldu.

Adıyaman'da depreme yakalanan 14 yaşındaki Esra ile 8 yaşındaki Esma, anne ve babalarının yanı sıra ağabeylerini de kaybetti.

İki kız kardeş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kurum bakımına alınarak devlet yurduna yerleştirildi.

Bir süre yurtta kalan iki kardeş, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne koruyucu aile başvurusu yapan Rafet ve Nuran Baycar çiftine emanet edildi.

Esra ve Esma kardeşler, yeni yuvalarında hayata tekrar "merhaba" dedi.

- "Aile ortamları olsun istedim"

Baba Rafet Baycar, AA muhabirine eşiyle beraber koruyucu aile olma kararı aldıklarını ve bunun için mutlu olduklarını söyledi.

Koruyucu aile olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Baycar, "Herkese nasip olmaz. Allah katında da çok büyük bir sevaptır. İnsanın ahiretini de düşünmesi lazım. Bu çocuklara kol kanat germek lazım, onların evde yaşamalarını ve aile ortamları olsun istedim. Onlar için daha iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Kalabalık bir ailede büyüdüğünü ifade eden Baycar, "Kalabalık ortama alışığız, benim 4 çocuğum var, bir kızım evli. Üç çocuğumuzla birlikte onlar da bizim çocuklarımız gibi birlikteyiz. Hiçbir sorun yaşamadan mutlu bir şekilde yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ne misafir gittikleri İstanbul'da yakalandıklarını anlatan Baycar, şöyle devam etti:

"Çocuğun okulundan dolayı Kilis'e yerleştik. Bir süre orada yaşadık ama oraya roketler düşüyor diye Gaziantep'e yerleştik. Burada da şiddetli depremi yaşadık. Bu acı duyguları yaşadığım için onlara kol kanat germek istedik. Koruyucu aile olmaya karar verdik ve çocukları yanımıza aldık."

Baycar, koruyucu aile olmayı düşünen herkesin cesaretli olması gerektiğini sözlerine ekledi.