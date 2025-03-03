Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Gaziantep
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Emin Tuğral, Gökmen Baltacı
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Bruno, Arda Kızıldağ, Husic, Ndiaye, Daubin (Dk. 72 Ogün Özçiçek), Maxim (Dk. 86 Semih Güler), Lungoyi (Dk. 90+1 Emre Taşdemir), Sorescu, Okereke, Halil Dervişoğlu (Dk. 46 Boateng)
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Umut Meraş, Claro, Vezo, Dorukhan Toköz (Dk. 58 Emre Akbaba), Stepanenko (Dk. 58 Tayfur Bingöl), Ampem (Dk. 83 Umut Bozok), Yalçın Kayan, Emre Mor, Halil Akbunar (Dk. 58 Caner Erkin), Thiam
Goller: Dk. 52 ve 78 Boateng, Dk. 90+4 Okereke (Gaziantep FK), Dk. 65 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+9 Caner Erkin (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Dorukhan Toköz, Dk. 22 Yalçın Kayan, Dk. 41 Emre Mor, Dk. 90+4 Berke Özer (Eyüpspor), Dk. 63 Lungoyi (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
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