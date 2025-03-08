Gaziantep'te ramazan kahkesinin tavan fiyatı 200 lira oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ramazan kahkesinde tavan fiyatın 200 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Tahmazoğlu yazılı açıklamasında, fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için sık sık denetimler ve çalışmalar yaptıklarını, esnaf odaları ile yaptığı görüşmeler sonrasında ramazan kahkesinin tavan fiyatının 200 lira olduğunu duyurdu.

Vatandaşları uygulanan fahiş fiyatlar karşısında ezdirmemek için çalıştıklarını belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazanın olmazsa olmazı ramazan kahkesinin satışları için yaptığımız denetimlerde her iş yerinin farklı fiyatlarda sattığını gördük. Bunun bir standardı olması için esnaf odaları ile görüştük ve tavan fiyatı belirledik. Bu çerçevede denetimlerimizi devam ettireceğiz. 200 liranın üzerinde satan yer olursa vatandaşlarımız bunları zabıta ekiplerimize bildirsin."