Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te, hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te, hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı yağma, hırsızlık ve uyuşturucu satma suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü
Ekipler, 16 ayrı suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Ö'yü, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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