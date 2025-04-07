Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Ekipler, 16 ayrı suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Ö'yü, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı yağma, hırsızlık ve uyuşturucu satma suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü

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