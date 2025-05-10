Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Ertuğrul Ersoy ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Ertuğrul Ersoy'a, kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.