Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy ile yollar ayrıldı

        Süper Lig ekibi Gaziantep FK, defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:32 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy ile yollar ayrıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig ekibi Gaziantep FK, defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Ertuğrul Ersoy ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Ertuğrul Ersoy'a, kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 40 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 40 yaralı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gergin anlar
        Gergin anlar
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK'den ayrılan Selçuk İnan'dan veda mesajı
        Gaziantep FK'den ayrılan Selçuk İnan'dan veda mesajı
        Pamuk fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi
        Pamuk fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi
        Gaziantep'te pamuk fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi
        Gaziantep'te pamuk fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi
        Gaziantep FK'de Selçuk İnan ile yollar ayrıldı
        Gaziantep FK'de Selçuk İnan ile yollar ayrıldı
        Otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki bebek öldü
        Otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki bebek öldü
        Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 77 tutuklama
        Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 77 tutuklama