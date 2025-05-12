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        İslahiye'de uçurtma şenliği gerçekleştirildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Çılgın Beyler Taraftarlar Derneği tarafından depremden etkilenen çocuklar için "3'üncü uçurtma şenliği" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 13:37 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:38
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        İslahiye'de uçurtma şenliği gerçekleştirildi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Çılgın Beyler Taraftarlar Derneği tarafından depremden etkilenen çocuklar için "3'üncü uçurtma şenliği" programı düzenlendi.

        Çılgın Beyler Taraftarlar Derneği tarafından 6 Şubat merkezli Kahramanmaraş depremlerinde etkilenen çocuklar için bu yıl 2'ncisi düzenlenen etkinliğe Dernek Başkanı Mehmet Kaplan, mahalle muhtarları ve dernek üyeleri ile yüzlerce çocuk katıldı.

        Beyler Mahallesi Mamuşun Tepesi mevkiinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu tarafından kendilerine hediye edilen 500 uçurtmayı gökyüzüne bıraktı.

        Çocuklarla sohbet eden dernek üyeleri, etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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