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        Gaziantep Valisi Çeber'den kentte milli maç oynanmasına ilişkin açıklama

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan kentte bir milli maç oynanması için söz aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:56 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:34
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        Gaziantep Valisi Çeber'den kentte milli maç oynanmasına ilişkin açıklama
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        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan kentte bir milli maç oynanması için söz aldıklarını söyledi.

        Çeber, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında bilet bulamayan vatandaşların serzenişlerini Hacıosmanoğlu'na ilettiğini belirtti.

        Çeber, "Bu durum üzerine önümüzdeki Türkiye milli maçlarından bir tanesinin Gaziantep'te oynanacağının sözünü verdi. Gaziantepli hemşerilerimizin tribünlerde yerini alacağı milli maç heyecanı şehrimize hayırlı olsun. Şimdiden, şahsım ve şehrim adına Türkiye Futbol Federasyonunun değerli başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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