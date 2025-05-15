Gaziantep Valisi Çeber'den kentte milli maç oynanmasına ilişkin açıklama

Çeber, "Bu durum üzerine önümüzdeki Türkiye milli maçlarından bir tanesinin Gaziantep'te oynanacağının sözünü verdi. Gaziantepli hemşerilerimizin tribünlerde yerini alacağı milli maç heyecanı şehrimize hayırlı olsun. Şimdiden, şahsım ve şehrim adına Türkiye Futbol Federasyonunun değerli başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan kentte bir milli maç oynanması için söz aldıklarını söyledi.

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