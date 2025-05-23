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        Gaziantep'te motosiklet sürücüleri İsrail'i protesto etti

        Gaziantep'te yaklaşık 300 motosikletli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 20:36 Güncelleme: 23.05.2025 - 20:40
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        Gaziantep'te motosiklet sürücüleri İsrail'i protesto etti
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        Gaziantep'te yaklaşık 300 motosikletli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kudüs Platformu tarafından düzenlenen programa katılan motosiklet sürücüleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

        Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla alanda toplanan motosiklet sürücüleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Grup adına konuşan Eray Salgut, Gaziantep'in Gazzeli vatandaşlarla birlikte olduğunu göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Seslerini duyurmak için kalabalık bir grup olduklarını anlatan Salgut, "Motosiklet sevdalılarını bir araya toplayıp sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Müslümanlara seslenmeye çalışıyoruz. Muhakkak zafer inananların olacaktır. Sabretsinler, tüm müslümanlar bir vücut gibi bir arada olmaya çalışacaktır." diye konuştu.

        Programa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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