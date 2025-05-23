Gaziantep'te motosiklet sürücüleri İsrail'i protesto etti

Gaziantep'te yaklaşık 300 motosikletli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Kudüs Platformu tarafından düzenlenen programa katılan motosiklet sürücüleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla alanda toplanan motosiklet sürücüleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Grup adına konuşan Eray Salgut, Gaziantep'in Gazzeli vatandaşlarla birlikte olduğunu göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Seslerini duyurmak için kalabalık bir grup olduklarını anlatan Salgut, "Motosiklet sevdalılarını bir araya toplayıp sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Müslümanlara seslenmeye çalışıyoruz. Muhakkak zafer inananların olacaktır. Sabretsinler, tüm müslümanlar bir vücut gibi bir arada olmaya çalışacaktır." diye konuştu.

Programa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı ve vatandaşlar katıldı.