Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da "acemi kasaplar" hastaneye başvurdu

Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen yaralılar, daha sonra taburcu edildi.

Ayağından yaralanan Ali Alışık, "Kurban keserken ayağımın üzerine satır düşürdüm. Çok önemli değil ama gelmek zorunda kaldık. Herkese geçmiş olsun." diye konuştu.

Malatya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 22 kişi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelik oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.