Gaziantep FK, 4 maç sonra galip geldi
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Gaziantep FK, 4 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.
Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikten sonra Kocaelispor maçını 3-0, Trabzonspor karşılaşmasını ise 2-1 kaybetti.
Samsunspor ile golsüz Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Gaziantep ekibi, 26 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik sonucunda topladığı 33 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.
Gaziantep FK, ligin 27. haftasında 17 Mart Salı günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
