Gaziantep'te "Suça Sürüklenen Çocuklar Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile beraberindeki komisyon üyeleri, Gaziantep'te değerlendirme toplantısına katıldı.



Gaziantep Valiliği koordinesinde Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, komisyon üyelerine kentte yürütülen saha çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.



Durgut, burada yaptığı konuşmada, suça sürüklenen çocuk konusunu kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyledi.



Durgut, şöyle konuştu:



"Çocuğun davranışını yalnızca bireysel bir mesele olarak değil, aile, okul, mahalle, sosyal çevre ve kamu kurumlarının birlikte oluşturduğu bir ekosistem içinde değerlendiriyoruz. Komisyonumuz bugüne kadar birçok kurum, akademisyen ve sivil toplum kuruluşunu dinledi. Çeşitli illerde de saha çalışmaları gerçekleştirerek uygulamaları yerinde incelemeye çalışıyoruz. Çocuk suçluluğuyla mücadele artık dünya genelinde kabul edilen temel yaklaşım, çocuğun suçla tanışmasını önceleyecek erken uyarı ve müdahale merkezlerini kurmaktır. Bu noktada okulların, rehberlik servislerinin, sosyal hizmet birimlerinin, yerel yönetimlerin ve kolluk kuvvetlerinin koordinasyon içinde çalışmasına hayati önlem taşımaktadır."



Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise kent nüfusunun yaklaşık 1 milyonunun genç nüfustan oluştuğunu, Gaziantep'in bulunduğu pozisyon itibarıyla bölgenin merkezi olduğuna dikkati çekti.



Gaziantep modeliyle kurumlarla birlikte çalışma kültürü oluştuğunu dile getiren Çeber, "Burada gördüğünüz herkes bu konuda ticaret odamız, sanayi odamız, esnaf odamız, kurumlarımızla beraber bazı STK'larımız ile tam bir model içerisinde kardeşçe çalışıyoruz. Biz bu modeli adım adım genişlettik. Böyle çalışma sistemi oluşturduk ve bir proje dedik. Adına da TUDEP yani Gençlerin Topluma Uyumuna Destek Projesi dedik." ifadesini kullandı.



Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı İlker Eker, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin ve ilgililer katıldı.

