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        Gaziantep FK, Süper Lig'de evinde en az gol yiyen takım oldu

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda iç sahada en az gol yiyen (14) takım oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:07
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de evinde en az gol yiyen takım oldu
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        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda iç sahada en az gol yiyen (14) takım oldu.

        Süper Lig'de 6. sezonunu tamamlayan Gaziantep FK, bu sezon iç sahada oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet ve 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

        Evinde rakip fileleri 24 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 14 gol görerek Süper Lig'de sahasında en az gol yiyen takım olmayı başardı.

        Taraftarı önünde oynadığı 7 maçta kalesini gole kapatan Gaziantep FK, 5 karşılaşmayı ise gol atamadan bitirdi.

        Konuk ettiği Fenerbahçe'nin 3, Kasımpaşa'nın ise 2 golüne engel olamayan Gaziantep ekibi, sahasındaki diğer 9 maçta rakiplerinden birer gol yedi.

        Güneydoğu ekibinden sonra iç sahada en az gol yiyen takım, 15 golle şampiyon Galatasaray oldu. 16 gol yiyen Göztepe ise üçüncü sırada yer aldı.

        - İki kaleci de aktif rol aldı

        Kırmızı-siyahlılarda ilk 14 haftadaki maçların tamamında 90 dakika kaleyi koruyan Sokratis Dioudis, 15. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanınca kaleyi devralan genç file bekçisi Mustafa Burak Bozan, başarılı performansıyla dikkati çekti.

        Mustafa Burak Bozan, sezonun kalan 23 maçının 18'inde kaleyi korurken, iç sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 5'inde gole izin vermedi.

        Yunan kaleci Dioudis ise iç sahada çıktığı 11 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı.

        İki kaleci, söz konusu müsabakaların 3'ünde birlikte forma giydi.

        İç sahadaki maçlarda kaleci Mustafa Burak 8 golü ağlarında görürken, Dioudis ise 6 gole engel olamadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip ayrıca Süper Lig'de mücadele ettiği 2019-2020'den bu yana taraftarı önünde en az gol yediği sezonu geride bıraktı.

        Gaziantep FK'nin Süper Lig'de iç sahada attığı ve yediği gollerin karnesi şöyle:

        Sezon Maç Attığı Gol Yediği Gol
        2019-2020 17 30 21
        2020-2021 20 37 24
        2021-2022 19 35 17
        2022-2023 18* 17 37
        2023-2024 19 22 25
        2024-2025 18 24 14

        *Gaziantep ekibi 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 2022-2023 sezonunun 23. haftası itibarıyla ligden çekilmiş ve devam eden haftalarda hükmen 3-0 mağlup sayılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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