Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 887 konutu hak sahibine teslim etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), 14 bin konut projesi kapsamında 1'inci etapta 887 konutu hak sahiplerine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal konut çalışmaları devam ederken 1'inci etapta Kuzeyşehir'de 387, Güneyşehir'de ise 500 konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.

GBB, mevcut inşaatlarının tamamlanmasının ardından uygun fiyatlara 5 yıl boyunca her 6 ayda bir 1000 konut üretip satışa sunacak ve hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyor.