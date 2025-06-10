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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 887 konutu hak sahibine teslim etti

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), 14 bin konut projesi kapsamında 1'inci etapta 887 konutu hak sahiplerine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 12:36 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:36
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 887 konutu hak sahibine teslim etti
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), 14 bin konut projesi kapsamında 1'inci etapta 887 konutu hak sahiplerine teslim etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal konut çalışmaları devam ederken 1'inci etapta Kuzeyşehir'de 387, Güneyşehir'de ise 500 konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.

        GBB, mevcut inşaatlarının tamamlanmasının ardından uygun fiyatlara 5 yıl boyunca her 6 ayda bir 1000 konut üretip satışa sunacak ve hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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