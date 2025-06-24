Araban Kaymakam İşçimen, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
Araban Kaymakamlığınca "Aile Yılı" kapsamında şehit yakınları, gaziler ve yakınları için piknik düzenlendi.
Araban Kaymakamlığınca "Aile Yılı" kapsamında şehit yakınları, gaziler ve yakınları için piknik düzenlendi.
Kaymakam Özgür İşçimen, Karapınar Su Gözü Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir süre sohbet etti.
Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Servet Arslan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Kızılkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ile aileler katıldı.
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