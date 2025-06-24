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        Araban Kaymakam İşçimen, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

        Araban Kaymakamlığınca "Aile Yılı" kapsamında şehit yakınları, gaziler ve yakınları için piknik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 09:41 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:43
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        Araban Kaymakam İşçimen, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
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        Araban Kaymakamlığınca "Aile Yılı" kapsamında şehit yakınları, gaziler ve yakınları için piknik düzenlendi.

        Kaymakam Özgür İşçimen, Karapınar Su Gözü Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir süre sohbet etti.

        Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Servet Arslan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Kızılkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ile aileler katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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