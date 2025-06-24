Araban Kaymakam İşçimen, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Kaymakam Özgür İşçimen, Karapınar Su Gözü Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir süre sohbet etti.

Araban Kaymakamlığınca "Aile Yılı" kapsamında şehit yakınları, gaziler ve yakınları için piknik düzenlendi.

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