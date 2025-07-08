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        Sezonun ilk Antep fıstığı mahsulü altınla ödüllendirildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde yetiştirilen sezonun ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığı mahsulü, Nizip Ticaret Borsası (NTB) tarafından altınla ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:49
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        Sezonun ilk Antep fıstığı mahsulü altınla ödüllendirildi
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        Gaziantep’in Nizip ilçesinde yetiştirilen sezonun ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığı mahsulü, Nizip Ticaret Borsası (NTB) tarafından altınla ödüllendirildi.

        İlk ürünlerin doğal rengine ve tadına kavuşmasıyla NTB'de düzenlenen ödül töreninde, Yağcılar Mahallesi'nden Mehmet Ali Yıldırım ve Teketaş Mahallesi'nden Abdurrahman Açıkgöz, yarım altınla ödüllendirildi.

        NTB Başkanı İbrahim Sarı, törendeki konuşmasında, Antep fıstığının bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edildiğini söyledi.

        Antep fıstığının Nizip ilçesinin en önemli geçim kaynağından biri olduğunu ifade eden Sarı, "İlçemizde yetiştirilen Antep fıstığı diğer bölgelerde yetiştirilen fıstıklara göre daha rehalıdır. O yüzden biz de üreticilerimizi teşvik etmek istiyoruz. Dalından koparılan yılın ilk Antep fıstığını, bereketli geçecek bir sezonun müjdeleyicisi olarak görüyoruz. İlçemizin en büyük geçim kaynağı olan Antep fıstığının hak ettiği değeri görmesi için Nizip Ticaret Borsası olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız." dedi.

        Sarı, ilk fıstığı yetiştiren çiftçileri tebrik ederek tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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