Gaziantep'te üniversiteliler, "dost-düşman ayrımı yapabilen savunma sistemi"yle TEKNOFEST'e hazırlanıyor

YUSUF ORAK - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, insansız hava araçlarının (İHA) tespit, teşhis, sınıflandırma ve etkisiz hale getirilmesine yönelik geliştirdikleri "savunma sistemi"yle TEKNOFEST'e hazırlanıyor.

İstanbul'da 17-21 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmalarına hazırlanan üç farklı öğrenci takımı, "dost ve düşman ayrımı yapabilen savunma sistemleri" üzerine çalışmalar yürüttü.

Yaklaşık bir yıllık sürede geliştirilen sistemler, belirli bir mesafedeki İHA ya da potansiyel tehdit unsurlarını algılayarak sınıflandırabiliyor.

Tehdidin saldırı olarak tanımlanması durumunda ise hedef, lazer, elektromanyetik atış, havalı tüfek veya demir mermi gibi çeşitli yöntemlerle etkisiz hale getirilebiliyor.

Projelerle, savunma teknolojileri alanında yerli çözümlerin geliştirilmesi ve bu alandaki teknik kabiliyetlerin artırılması hedefleniyor.

- ASELSAN ve TUSAŞ'ın ürettiği hava savunma sistemleri ilham oldu

GAÜN Gazi Uzay Teknoloji Topluluğu Hava Savunma Sistemleri Takım Kaptanı Yusuf Eren Asiltürk, üniversiteden aldıkları destekle tamamen sessiz çalışan elektromanyetik silah ürettiklerini söyledi.

Asiltürk, "Yaptığımız sistem, klasik ateşleme ve barut sistemi içermiyor. Yüzde 100 yerli olan silah, üniversitemizin desteğiyle tamamen kendi tasarımımızla üretildi. İlham kaynağımız ASELSAN, TUSAŞ gibi kurumların geliştirdiği hava savunma sistemleri oldu. Biz de bu sistemlere katkı sunmak ve gelecekte daha güçlü savunma teknolojileri geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

- Otonom çalışan lazer sistemli savunma çözümü

GAÜN Zaferay Takımı'nın kaptanı İsmail Eser Aktaş da geliştirdikleri savunma sisteminin lazer teknolojisiyle çalıştığını ve otonom olarak "dost-düşman hedef ayrımı" yapabildiğini söyledi.

Aktaş, "Projemizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik lazer kullanmamız. Bu sayede daha hızlı ve etkili sonuçlar alabiliyoruz. Sistem, belirlediği hedefleri otomatik imha edebiliyor. Yarışmalarda hız önemli çünkü ne kadar hızlı olursak o kadar çok puan alıyoruz, ayrıca ülkemizin bulunduğu coğrafi konum göz önüne alındığında hava savunma sistemlerinin önemi daha da artıyor. Bu alanda katkı sunmak istiyoruz." diye konuştu.