Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te üniversiteliler, "dost-düşman ayrımı yapabilen savunma sistemi"yle TEKNOFEST'e hazırlanıyor

        YUSUF ORAK - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, insansız hava araçlarının (İHA) tespit, teşhis, sınıflandırma ve etkisiz hale getirilmesine yönelik geliştirdikleri "savunma sistemi"yle TEKNOFEST'e hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te üniversiteliler, "dost-düşman ayrımı yapabilen savunma sistemi"yle TEKNOFEST'e hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YUSUF ORAK - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, insansız hava araçlarının (İHA) tespit, teşhis, sınıflandırma ve etkisiz hale getirilmesine yönelik geliştirdikleri "savunma sistemi"yle TEKNOFEST'e hazırlanıyor.

        İstanbul'da 17-21 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmalarına hazırlanan üç farklı öğrenci takımı, "dost ve düşman ayrımı yapabilen savunma sistemleri" üzerine çalışmalar yürüttü.

        Yaklaşık bir yıllık sürede geliştirilen sistemler, belirli bir mesafedeki İHA ya da potansiyel tehdit unsurlarını algılayarak sınıflandırabiliyor.

        Tehdidin saldırı olarak tanımlanması durumunda ise hedef, lazer, elektromanyetik atış, havalı tüfek veya demir mermi gibi çeşitli yöntemlerle etkisiz hale getirilebiliyor.

        Projelerle, savunma teknolojileri alanında yerli çözümlerin geliştirilmesi ve bu alandaki teknik kabiliyetlerin artırılması hedefleniyor.

        - ASELSAN ve TUSAŞ'ın ürettiği hava savunma sistemleri ilham oldu

        GAÜN Gazi Uzay Teknoloji Topluluğu Hava Savunma Sistemleri Takım Kaptanı Yusuf Eren Asiltürk, üniversiteden aldıkları destekle tamamen sessiz çalışan elektromanyetik silah ürettiklerini söyledi.

        Asiltürk, "Yaptığımız sistem, klasik ateşleme ve barut sistemi içermiyor. Yüzde 100 yerli olan silah, üniversitemizin desteğiyle tamamen kendi tasarımımızla üretildi. İlham kaynağımız ASELSAN, TUSAŞ gibi kurumların geliştirdiği hava savunma sistemleri oldu. Biz de bu sistemlere katkı sunmak ve gelecekte daha güçlü savunma teknolojileri geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

        - Otonom çalışan lazer sistemli savunma çözümü

        GAÜN Zaferay Takımı'nın kaptanı İsmail Eser Aktaş da geliştirdikleri savunma sisteminin lazer teknolojisiyle çalıştığını ve otonom olarak "dost-düşman hedef ayrımı" yapabildiğini söyledi.

        Aktaş, "Projemizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik lazer kullanmamız. Bu sayede daha hızlı ve etkili sonuçlar alabiliyoruz. Sistem, belirlediği hedefleri otomatik imha edebiliyor. Yarışmalarda hız önemli çünkü ne kadar hızlı olursak o kadar çok puan alıyoruz, ayrıca ülkemizin bulunduğu coğrafi konum göz önüne alındığında hava savunma sistemlerinin önemi daha da artıyor. Bu alanda katkı sunmak istiyoruz." diye konuştu.

        - "Dost-düşman ayrımı yapılıyor"

        Elektrik AR-GE Model Uydu Takımı üyesi Ahmet Yasin Maviş de geliştirdikleri sistemin görüntü işleme teknikleriyle hedef tespiti yaptığını, ardından havalı tüfekle imha işlemini gerçekleştirdiğini kaydetti.

        Maviş, şunları söyledi:

        "Projemizin sabit bir kamerası var. Bu kamera, görüntüyü sistem bilgisayarına aktarıyor. Sisteme önceden dost ve düşman unsurlar tanımlanıyor. Burada görüntü işleme teknikleriyle dost-düşman ayrımı yapılıyor. Sistem, düşman hedefini tespit ettiğinde konum bilgisini motorlara iletiyor. Motorlarla hedefin konumu eşleştiğinde otomatik olarak atış gerçekleştiriliyor. Atış sistemimizde havalı tüfek kullandık. Bu sayede hedefi kolaylıkla etkisiz hale getirebiliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te meslek lisesinde yangın
        Gaziantep'te meslek lisesinde yangın
        Gaziantep'te lisenin atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Gaziantep'te lisenin atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Gaziantep'te Fırat Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
        Gaziantep'te Fırat Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
        Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı
        Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı
        Gaziantep Basketbol, Nemanja Nenadic'i renklerine bağladı
        Gaziantep Basketbol, Nemanja Nenadic'i renklerine bağladı
        Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk kayboldu
        Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk kayboldu