Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:48 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Körkün Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren halı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya

        Benzer Haberler

        Yapay zeka destekli elektrikli araç "Hilal" ile TEKNOFEST'te derece peşinde...
        Yapay zeka destekli elektrikli araç "Hilal" ile TEKNOFEST'te derece peşinde...
        Gaziantep'te 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te sigara tiryakisi 38 yıllık bağımlılığına son verdi
        Gaziantep'te sigara tiryakisi 38 yıllık bağımlılığına son verdi
        Gaziantep'te yırtıcılara "Uluslararası Kaplan Günü"ne özel buzlu kokteyl
        Gaziantep'te yırtıcılara "Uluslararası Kaplan Günü"ne özel buzlu kokteyl
        Gaziantep'te mesire alanlarına giriş yasaklandı
        Gaziantep'te mesire alanlarına giriş yasaklandı
        Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü