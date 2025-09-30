Burak Yılmaz, kariyerinin en iyi puan ortalamasına Gaziantep FK'de ulaştı

Bu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 22 puan toplayan Kasımpaşa, 1,22 puan ortalaması yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım, 40 yaşındaki teknik adam yönetiminde oynadığı 22 resmi maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kayserispor bu maçlarda 0,86 puan ortalamasında kaldı.

Siyah-beyazlı kulüp, bu sonuçların ardından Burak Yılmaz ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş, Yılmaz yönetimindeki bu maçlarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan toplayarak 1 puan ortalamasında kaldı.

Başarılı futbol kariyerinin ardından 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alan Burak Yılmaz, Güneş'in ayrılmasından sonra siyah-beyazlı takımda geçici teknik direktör olarak 6 resmi maçta sahaya çıktı.

