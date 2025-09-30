Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Burak Yılmaz, kariyerinin en iyi puan ortalamasına Gaziantep FK'de ulaştı

        ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig'de son 5 maçında 11 puan toplayan Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, kariyerinin iyi dönemini geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:54 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:54
        Başarılı futbol kariyerinin ardından 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alan Burak Yılmaz, Güneş'in ayrılmasından sonra siyah-beyazlı takımda geçici teknik direktör olarak 6 resmi maçta sahaya çıktı.

        Beşiktaş, Yılmaz yönetimindeki bu maçlarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan toplayarak 1 puan ortalamasında kaldı.

        Siyah-beyazlı kulüp, bu sonuçların ardından Burak Yılmaz ile yollarını ayırdı.

        - Kayserispor ve Kasımpaşa kariyeri

        Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 28 Ocak 2024'te Kayserispor ile sözleşme imzaladı.

        Sarı-kırmızılı takım, 40 yaşındaki teknik adam yönetiminde oynadığı 22 resmi maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kayserispor bu maçlarda 0,86 puan ortalamasında kaldı.

        Burak Yılmaz, Kayserispor'dan sonra Kasımpaşa'yı çalıştırdı. Genç teknik direktör, 30 Ocak 2025'te başına geçtiği lacivert-beyazlı takım ile 18 resmi maça çıktı.

        Bu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 22 puan toplayan Kasımpaşa, 1,22 puan ortalaması yakaladı.

        - Gaziantep kariyeri iyi başladı

        Sezona İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan Gaziantep FK, ligin ilk 2 haftasında alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör değişikliğine gitti.

        Burak Yılmaz ile 19 Ağustos 2025'te anlaşan Gaziantep temsilcisi, topladığı puanlarla taraftarını sevindirmeye başladı.

        Genç teknik adam, Güneydoğu ekibiyle çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayarak maç başına 2,2 puan ortalaması tutturdu.

        Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinin en başarılı puan ortalamasına Gaziantep FK'de ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

