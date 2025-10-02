Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı Gaziantep'te protesto edildi

        İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, Gaziantep'te vatandaşlar tarafından protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 22:17 Güncelleme: 02.10.2025 - 22:24
        Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etti.

        Slogan atarak İsrail'i kınayan vatandaşlar, daha sonra tekbir getirerek, Filistinliler ve Sumud Filosu'nda yer alanlar için dualar okudu.

        Meydanda oluşturulan alanda, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın fotoğrafları sergilendi.

        Gaziantep Kudüs Platformu Sözcüsü Murat Şahin, Sumud Filosu'na selam göndererek, şunları kaydetti:

        "Biz 2 yıldır meydanlardayız. Elhamdülillah bu işi başaracağımıza da inanmıştık. Çünkü 'zafer inananların' demiştik, bugün Sumud Filosu, İsrail'in kartondan bir devlet olduğunu bize gösterdi. İsrail bizim 44 gemimize 14 saat el koyamadı. Eğer biz bu gemilerin arkasından yüzlerce gemiyle tekrar yola çıkarsak Allah'ın izniyle bu ablukayı kıracağız."

        Şahin, Gazzelilerle buluşacakları günü beklediklerini dile getirerek, "Allah o günleri inşallah bize gösterecek. Tüm dünya halkını, İsrail'in zalimliği karşısında meydana çıkmaya davet ediyorum. Bize düşen bunlar ve biz buradayız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

