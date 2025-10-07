Gaziantep'te bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırıya ilişkin 4 sanığa hapis cezası

Sanık Abdullah Şahin, ölen kişiyi tanımadığını, Hüseyin Sevlü'nün "öldür" emri verdiğini ve pişman olduğunu söyledi.

Sanık Hüseyin Sevlü, olayla bir bağının olmadığını ve cinayeti azmettirmediğini öne sürdü.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin Sevlü, Abdullah Şahin, avukatları ile maktul Mustafa Yıldız'ın yakınları ve avukatı katıldı.

Gaziantep'te bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili yargılanan 3 sanığa 25'er yıl, 18 yaşından küçük sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

