Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 09:20 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, 16 kök Hint keneviri, 2 pompalı tüfek, 4 şarjör, 36 fişek ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!

        Benzer Haberler

        Araban Ovası'nda makinalı pamuk hasadı başladı
        Araban Ovası'nda makinalı pamuk hasadı başladı
        Gaziantep'te öğrenciler "Özgür Gazze" yazılı koreografi oluşturdu
        Gaziantep'te öğrenciler "Özgür Gazze" yazılı koreografi oluşturdu
        Gaziantep'te öğrencilerden 'Özgür Gazze' koreografisi
        Gaziantep'te öğrencilerden 'Özgür Gazze' koreografisi
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin umreye gönderdiği ilk kafile yurda dönd...
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin umreye gönderdiği ilk kafile yurda dönd...
        Gaziantepli öğrencilerin tasarladığı İHA, TEKNOFEST'te çifte ödül kazandı
        Gaziantepli öğrencilerin tasarladığı İHA, TEKNOFEST'te çifte ödül kazandı
        Gaziantep'te 9. Şahinbey Kitap Fuarı için protokol imzalandı
        Gaziantep'te 9. Şahinbey Kitap Fuarı için protokol imzalandı