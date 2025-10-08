Habertürk
        Gaziantep'te 9. Şahinbey Kitap Fuarı için protokol imzalandı

        Gaziantep'te kitap okuma alışkanlığını aşılamak ve devamlılığını sağlamak amacıyla düzenlenecek kitap fuarı için protokol imzalandı.

        Giriş: 08.10.2025 - 11:14 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:14
        Gaziantep'te 9. Şahinbey Kitap Fuarı için protokol imzalandı
        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinesinde, Şahinbey Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) iş birliğinde düzenlenecek olan 9. Şahinbey Kitap Fuarı için Valilik Fuaye Salonu'nda imza protokolü gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kitap okumanın her yaşta alışkanlık olması gerektiğini belirten Çeber, "Kitap bizim vazgeçilmezimiz. Ben de kitap okumayı seven birisiyim. Kendimizi kaptırdığımız dijital ortamda kağıda bakıp kitap okumak çok kıymetli bir olay ve herkese tavsiye ediyorum. Kitap fuarı sadece öğrenci odaklı değil herkesin katılabileceği bir fuar ve herkesi kitap fuarına bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da kitap fuarının gelenek haline getirdiklerini belirterek, "Gençlerimiz kendilerine dağıtılan kitapları okuyor. Sadece okuma kitabı değil kaynak kitaplarda dağıtıyoruz ve gençlerimizin eğitim başarısını her alanda destekliyoruz." dedi.

        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan şehirlerin geleneklerinin olmasının çok kıymetli olduğunu söyleyerek paydaş olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latife Özaydın ise eğitimciler için kitapların önemli olduğunu dile getirdi.

        GİBTÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Metin Bedir de düzenlenen kitap fuarının kente değer kattığını belirtti.

        İl Milli Eğitim Müdür Erdal Kılınç düzenlenecek olan kitap fuarını bayram günü olarak kabul ettiklerini belirterek kendilerini mutlu eden bir çalışma olduğunu dile getirdi.

        Fuar, 11-19 Ekim arasında 173 yayın evi ve 147 yazar katılımıyla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

