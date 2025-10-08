Habertürk
        Araban Ovası'nda makinalı pamuk hasadı başladı

        Gaziantep'in Araban Ovası'nda çiftçiler, 15 bin dönüm arazide makinalı pamuk hasadına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:09 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:29
        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, geçmiş yıllarda yaklaşık 35 bin dönüm pamuk ekimi yapılırken bu yıl ise 15 bin dönüm pamuk ekili alanda hasat yapıldığını söyledi.

        Pamuğun ülke ve bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten Altun, "Son yıllarda yaşanan sıcaklık artışları ve beklenen yağışların gerçekleşmemesi, tarımsal üretimde yeni denge arayışlarını beraberinde getiriyor. Bu nedenle su kaynaklarının korunması, modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve iklim şartlarında daha dayanıklı pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi her zamankinden büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

