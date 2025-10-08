Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te öğrenciler "Özgür Gazze" yazılı koreografi oluşturdu

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ortaokul öğrencileri, Filistin'e destek olmak için okul bahçesinde "Özgür Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:19 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:21
        Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek için "Nehirden Denize Özgür Filistin" temalı etkinlik düzenledi.

        Etkinlik kapsamında okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, özgürlük şarkıları eşliğinde "Özgür Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrencilere, öğretmenleri de destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

