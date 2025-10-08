Gaziantep'te öğrenciler "Özgür Gazze" yazılı koreografi oluşturdu

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrencilere, öğretmenleri de destek verdi.

Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek için "Nehirden Denize Özgür Filistin" temalı etkinlik düzenledi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ortaokul öğrencileri, Filistin'e destek olmak için okul bahçesinde "Özgür Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.

