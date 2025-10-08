Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin umreye gönderdiği ilk kafile yurda döndü

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından umreye gönderilen 300 kişilik ilk kafile ziyaretlerini tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:12 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:12
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin umreye gönderdiği ilk kafile yurda döndü
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından umreye gönderilen 300 kişilik ilk kafile ziyaretlerini tamamladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında "41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımız Kutsal Yolculukta" projesiyle umreye gönderilen ilk kafile ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen katılımcı Metin Altın, projede emeği geçenlere teşekkür ederek kutsal topraklardaki ziyaretlerde çok heyecanlandıklarını belirtti.

        Kafileyi, Gaziantep Havaalanı'nda GBB Başkan vekillerinden Halil Uğur, Feray Yılmaz, Zehre Ünal ve GBB Genel Sekreteri Sezer Cihan karanfillerle karşıladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

