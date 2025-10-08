Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin umreye gönderdiği ilk kafile yurda döndü

Açıklamada görüşlerine yer verilen katılımcı Metin Altın, projede emeği geçenlere teşekkür ederek kutsal topraklardaki ziyaretlerde çok heyecanlandıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında "41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımız Kutsal Yolculukta" projesiyle umreye gönderilen ilk kafile ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü.

