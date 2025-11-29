Türk Eğitim-Sen Gaziantep 3 No'lu Şube'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Türk Eğitim-Sen Gaziantep 3 No'lu (Üniversiteler) Şube'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi üyelerinin katılımıyla yapılan genel kurulda, Zeki Yücel tüm üyelerin oyunu alarak şube başkanlığına seçildi.

Genel kurula katılan TBMM Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek eğitim çalışanlarının ortak irade etrafında buluşmasının önemine değindi.

Atay, "Eğitim alanında görev yapan çalışanların aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi, hem üniversitelerimizin hem de şehrimizin gelişimine katkı sağlıyor. Yeni seçilen başkanı ve tüm üyeleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Zeki Yücel ise seçim sonrası yaptığı değerlendirmede, kendisine gösterilen güvenin büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Yücel, "Tüm üyelerimizin oyuyla bu göreve layık görülmek bizler için onur verici. Üniversitelerimizde görev yapan eğitim çalışanlarının hak ve taleplerini güçlü bir şekilde savunmak için kararlılıkla çalışacağız." diye konuştu.