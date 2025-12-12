Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

Ankara ASKİ, takım sıralamasında serbestte 165, kadınlarda 160 ve grekoromende 179 puanla şampiyonayı üç stilde lider tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi işbirliğiyle organize edilen şampiyona, 907 sporcunun katılımıyla Şahinbey Spor Salonunda düzenlendi.

