Gaziantep FK, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

