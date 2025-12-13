Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 19:25 Güncelleme: 13.12.2025 - 19:25
        Gaziantep FK, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Tedavi süreci devam eden Melih Kabasakal takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

