Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Gaziantep
Hakemler:Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Ogün Özçiçek (Dk. 78 Bacuna), Camara, Sorescu (Dk. 74 Lungoyi), Kozlowski, Boateng, Bayo
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi (Dk. 88 Furkan Bayır), Cherni (90+4 Ogün Bayrak), Olaitan (Dk. 75 Efkan Bekiroğlu), Juan (Dk. 88 Godoi), Janderson (Dk. 90+4 İbrahim Sabra)
Gol: Dk. 69 Janderson (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 7 Rodrigues, Dk. 37 Ogün Özçiçek, Dk. 58 Boateng (Gaziantep FK), Dk. 21 Janderson, Dk. 88 Miroshi (Göztepe)
GAZİANTEP
