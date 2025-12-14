Gaziantep FK-Göztepe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, istedikleri sonucu aldıklarını söyledi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakada ilk 70 dakika iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Oyuncularını tebrik eden Stoilov, şunları kaydetti:

"Maçın geneline baktığımızda ilk 70 dakikada özellikle iyi oynadığımızı düşünüyorum. İstediklerimizi ve çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya çalıştık ve yansıttık. Rakibe bu bölümde neredeyse fırsat vermedik. Yakaladığımız önemli fırsatlar vardı. Öne geçtikten sonra yakaladığımız fırsatlar oldu. İkinci golü bulup maçı daha erken bitirebilirdik. Son 15 dakikada özellikle rakibimiz çok fazla fırsat yakaladı. Futbolda önemli olan 3 puanı almak. Bizim için en önemli hedeflerimizden biri ligin ilk yarısında en yüksek puanı toplayabilmek."

Santrfor pozisyonunda rekabeti artırmaları gerektiğini aktaran Stoilov, "Daha önce de belirttiğim gibi önde minimum 3 transfere ihtiyacımız var. Bu bölgede rekabeti artırmamız gerekiyor. Daha üretken oyunculara ihtiyacımız var. Bununla ilgili de tabii ki önemli düşüncelerimiz var ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle santrfor pozisyonunda umarım en iyi oyuncuyu alırız. Kendimizi geliştirmemiz ve rekabeti artırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.