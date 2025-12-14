Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK-Göztepe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, istedikleri sonucu aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 17:21 Güncelleme: 14.12.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK-Göztepe maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, istedikleri sonucu aldıklarını söyledi.

        Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakada ilk 70 dakika iyi mücadele ettiklerini belirtti.

        Oyuncularını tebrik eden Stoilov, şunları kaydetti:

        "Maçın geneline baktığımızda ilk 70 dakikada özellikle iyi oynadığımızı düşünüyorum. İstediklerimizi ve çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya çalıştık ve yansıttık. Rakibe bu bölümde neredeyse fırsat vermedik. Yakaladığımız önemli fırsatlar vardı. Öne geçtikten sonra yakaladığımız fırsatlar oldu. İkinci golü bulup maçı daha erken bitirebilirdik. Son 15 dakikada özellikle rakibimiz çok fazla fırsat yakaladı. Futbolda önemli olan 3 puanı almak. Bizim için en önemli hedeflerimizden biri ligin ilk yarısında en yüksek puanı toplayabilmek."

        Santrfor pozisyonunda rekabeti artırmaları gerektiğini aktaran Stoilov, "Daha önce de belirttiğim gibi önde minimum 3 transfere ihtiyacımız var. Bu bölgede rekabeti artırmamız gerekiyor. Daha üretken oyunculara ihtiyacımız var. Bununla ilgili de tabii ki önemli düşüncelerimiz var ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle santrfor pozisyonunda umarım en iyi oyuncuyu alırız. Kendimizi geliştirmemiz ve rekabeti artırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Stanimir Stoilov: "Ligin en iyi takımlarından birine karşı önemli galibiyet...
        Stanimir Stoilov: "Ligin en iyi takımlarından birine karşı önemli galibiyet...
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Gaziantep FK – Göztepe: 0-1
        Gaziantep FK – Göztepe: 0-1
        Gaziantep FK - Göztepe: 0-1
        Gaziantep FK - Göztepe: 0-1
        Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
        ANKA Hastanesi'ne anlamlı ziyaret
        ANKA Hastanesi'ne anlamlı ziyaret