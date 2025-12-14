Habertürk
        2025 Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi

        2025 Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi

        Gaziantep'te düzenlenen 2025 Türkiye Satranç Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 21:38 Güncelleme: 14.12.2025 - 21:38
        2025 Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi
        Gaziantep'te düzenlenen 2025 Türkiye Satranç Şampiyonası tamamlandı.

        Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona için Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde ödül töreni gerçekleştirildiği belirtildi.

        2025 Türkiye Satranç Şampiyonası'nda aralarında 6 büyükusta (GM) bulunan toplam 26 seçkin sporcunun mücadele ettiği hatırlatılan açıklamada, "Eleme sistemiyle oynanan şampiyonada, üstün performans sergileyen Işık Can, 2025 Türkiye satranç şampiyonu ünvanını kazandı. Şampiyonada Cem Kaan Gökerkan ikinci, Vahap Şanal üçüncü, Kerem Erten ise dördüncü oldu." ifadeleri yer aldı.

        Türkiye Satranç Şampiyonası'nda toplam 1 milyon 500 bin lira ödül dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

