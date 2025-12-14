Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevini bırakacağını açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde Göztepe’ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, iki hafta sonra takımın başında olmayacağını söyledi

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe'nin 3 yıldır benzer oyun oynadığını ifade ederek, "Uzun vuruyorlar, uzun taç atıyorlar, kornerlerde, duran toplarda etkili olmaya çalışıyorlar. Herhangi bir pas oyunu olmayan bir takım ama saygı duymak lazım. 3 senedir böyle muvaffak oluyorlar. Yedi oyuncumuzun olmamasına çok takılmıyorum ama sayı olarak çok da kısa olduğumuz için savunabildiğimiz kadar savunduğumuzu düşünüyorum açık söyleyeyim." diye konuştu.

Burak Yılmaz, şöyle devam etti:

"Farklı şeyler var. Ben buraya geldiğim zaman bunu da söylemek istemem ama hepiniz kesin olarak küme düştü diye baktığınız bir Gaziantep FK vardı. 0 puan, 6 gol yemiş, hiç gol atamamış Gaziantep FK, bugün 23 puanla herkesin Avrupa hayalleri kurduğu bir takım konumunda ve bakıyorum ki tribünün arkasından bana küfür ediyorlar."