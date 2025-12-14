Habertürk
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevini bırakacağını açıkladı

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, iki hafta sonra takımın başında olmayacağını söyledi

        Giriş: 14.12.2025 - 17:44 Güncelleme: 14.12.2025 - 17:44
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevini bırakacağını açıkladı
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde Göztepe’ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, iki hafta sonra takımın başında olmayacağını söyledi

        Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe'nin 3 yıldır benzer oyun oynadığını ifade ederek, "Uzun vuruyorlar, uzun taç atıyorlar, kornerlerde, duran toplarda etkili olmaya çalışıyorlar. Herhangi bir pas oyunu olmayan bir takım ama saygı duymak lazım. 3 senedir böyle muvaffak oluyorlar. Yedi oyuncumuzun olmamasına çok takılmıyorum ama sayı olarak çok da kısa olduğumuz için savunabildiğimiz kadar savunduğumuzu düşünüyorum açık söyleyeyim." diye konuştu.

        Burak Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Farklı şeyler var. Ben buraya geldiğim zaman bunu da söylemek istemem ama hepiniz kesin olarak küme düştü diye baktığınız bir Gaziantep FK vardı. 0 puan, 6 gol yemiş, hiç gol atamamış Gaziantep FK, bugün 23 puanla herkesin Avrupa hayalleri kurduğu bir takım konumunda ve bakıyorum ki tribünün arkasından bana küfür ediyorlar."

        Taraftarın 'Burak Hoca takım neden oynamıyor' diye bağırdığını anlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

        "Saygı duyuyorum. Bu şehirde siyaset fazla. Özellikle başkanıma vurmak isteyenlerin benim üzerimden yapmasını kabul edebilirim ama ben hiçbir zaman kimsenin adamı olmadığım için bunları asla ve asla kabul etmiyorum. İnsanda biraz kıymet duygusu olur. Biraz vefa duygusu olur. Bugün 23 puan almış bu çocuklar. O yüzden Rize maçımız var, ondan sonra Başakşehir maçımız var. Ondan sonra ben burada olmayacağım. Allah izin verirse Rize ve Başakşehir maçını kazanıp ondan sonra burada olmayacağım. Çünkü ben burada her şeyle mücadele eden, tesislerde kalan, ekibimle birlikte her şeyi yapan bir hoca olarak ben bugün kulübenin arkasından küfür yemeyi hak etmedim. 7 tane ilk 11 oyuncumuzun olmadığı yerde karşıdan Burak Hoca neden oynamıyor bu takım demeyi hak etmedim. Benim oyuncularım hak etmedi. Benim ekibim hak etmedi. O yüzden önümüzde iki tane maç var. Allah'ın izniyle hem kupada Rize'yi hem de Başakşehir maçında galip geleceğiz. Ondan sonra da helalleşeceğiz."

