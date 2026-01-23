Araban'da 500 ihtiyaç sahibine yemek ulaştırıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, aşevinde hazırlanan üç çeşit yemek, 500 ihtiyaç sahibi ailenin evine ulaştırıldı.



Araban Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen sosyal hizmetlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.



Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne bağlı Şehit Sait Demirel Aşevi'nde hijyenik koşullarda üç çeşit yemeğin hazırlandığı ifade edilen açıklamada, "Yemekler, ilçe merkezinde engelli, hasta, öksüz, yetim, yaşlı yalnız yaşayan kimsesiz ve yemek yapamayacak durumda olmadığını tespit ettiğimiz 500 ihtiyaç aileye personellerimiz tarafından evlerine teslim edildi." denildi.



Açıklamada, personeller tarafından ailelere herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığı da sorularak talepleri doğrultusunda tüm ihtiyaçların temin edildiği bildirildi.​​​​​​​



