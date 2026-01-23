Habertürk
Habertürk
        Araban'da 500 ihtiyaç sahibine yemek ulaştırıldı

        Araban'da 500 ihtiyaç sahibine yemek ulaştırıldı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, aşevinde hazırlanan üç çeşit yemek, 500 ihtiyaç sahibi ailenin evine ulaştırıldı.

        Giriş: 23.01.2026 - 14:05 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:09
        Araban'da 500 ihtiyaç sahibine yemek ulaştırıldı
        Gaziantep'in Araban ilçesinde, aşevinde hazırlanan üç çeşit yemek, 500 ihtiyaç sahibi ailenin evine ulaştırıldı.

        Araban Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen sosyal hizmetlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

        Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne bağlı Şehit Sait Demirel Aşevi'nde hijyenik koşullarda üç çeşit yemeğin hazırlandığı ifade edilen açıklamada, "Yemekler, ilçe merkezinde engelli, hasta, öksüz, yetim, yaşlı yalnız yaşayan kimsesiz ve yemek yapamayacak durumda olmadığını tespit ettiğimiz 500 ihtiyaç aileye personellerimiz tarafından evlerine teslim edildi." denildi.

        Açıklamada, personeller tarafından ailelere herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığı da sorularak talepleri doğrultusunda tüm ihtiyaçların temin edildiği bildirildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

