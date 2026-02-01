Habertürk
        Gaziantep'te bir sitenin istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında

        Gaziantep'te bir sitenin istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 17:17 Güncelleme: 01.02.2026 - 17:17
        Gaziantep'te bir sitenin istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında
        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Bülbülzade Mahallesi 136059. Sokak'ta bulunan 4 bloklu Palmiye Sitesi'ndeki istinat duvarının dün çökmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Yürütülen soruşturma kapsamında olay anına ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.

        Görüntülerde, duvarın çökerek bahçedeki araçların üzerine doğru devrilmesi, sonrasında ise iki bloktaki 4 daireye zarar vermesi görülüyor.

        Merkez Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi 136059. Sokak'ta bulunan 4 bloklu Palmiye Sitesi'nin istinat duvarı dün henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüş, çökme sonucu 4 dairede hasar oluşmuş, bazı araçlar da göçük altında kalmıştı. Kimsenin yaralanmadığı olayda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tedbir amacıyla 4 blok tahliye edilmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

