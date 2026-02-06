AK Parti MKYK Üyesi Tuncer, Nizip'te depremzede aileleri ziyaret etti

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep'in Nizip ilçesinde taziye ziyaretlerinde bulundu.



Prof. Dr. Tuncer, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Yakup Karakuş ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybeden aileleri evlerinde ziyaret etti.



Ziyaretler sırasında ailelerin acılarını paylaşan Tuncer, başsağlığı dileklerini ileterek, AK Parti'nin ve devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.



​Tuncer, "Depremde hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Rabbim aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

