Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te "Mukaddes Emanetler Sergisi"ne yoğun ilgi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında açılan "Mukaddes Emanetler Sergisi" yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 14:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Mukaddes Emanetler Sergisi"ne yoğun ilgi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında açılan "Mukaddes Emanetler Sergisi" yoğun ilgi görüyor.

        Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde dün açılan sergide, koleksiyoner Erol Güzel'e ait Hz. Muhammed'e, Ehl-i Beyt'e, sahabeye ve büyük İslam alimlerine nispet edilen 75 eser yer alıyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergiyi ziyaret etmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eserlerden etkilendiğini söyledi.

        Önemli bir ayın içinde olduklarını ifade eden Şahin, bu mübarek ramazan ayının ruhuna uygun mukaddes emanetleri kültür ve sanat merkezinde sergilediklerini belirterek, "Dünyanın etrafında büyük bir ateş var. Bu ateşi söndürecek olan bizim medeniyet kodlarımız. Bu nedenle sevgili Peygamberimizin hayatını iyi anlamamız, Hz. Ömer'in adaletini, Hz. Ali'nin cesaretini, Hz. Ebubekir'in sadakatini iyi anlamamız ve iyi bir Müslüman olarak iyi bir insan olmamız lazım." dedi.

        Dünyanın etrafında bir ateş çemberi olduğuna dikkati çeken Şahin, "Kız çocuklarının okullarının, hastanelerin bombalandığı yeni bir cahiliye dönemi yaşıyoruz. Buradan çıkmanın tek yolu, bu serginin ruhunu anlamak. Buradaki her bir eserin bir anlamı var." ifadelerini kullandı.

        Ziyaretçilerden Elif Polat, sergiyi gezerken huzur bulduğunu dile getirerek, serginin kente gelmesine vesile olanlara teşekkür etti.


        Dün sergiyi gezdiğini, bugün tekrar geldiğini anlatan Menekşe Öztürk de buradan çok etkilendiğini kaydetti.

        Sergi, 8 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

        - Sergi hakkında

        Sergide, bilgilendirici içeriklerle desteklenen 75 emanet yer alıyor. Hz. Muhammed'e, Ehl-i Beyt'e, sahabeye ve büyük İslam alimlerine nispet edilen mukaddes emanetler ziyaretçilerin istifadesine sunuluyor.

        Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerifler, Nal-ı Şerif, Ter-i Şerif ve Kadem-i Şerifler, Hücre-i Saadet örtüsü, Osmanlı dönemine ait kırmızı Kabe örtüsü başta olmak üzere çeşitli Kabe örtüleri ve iç örtüler, Kabe kilidi ve anahtarı, Hira, Arafat, Uhud ve Merve tepelerinden getirilen taşlar sergide yer alıyor.

        Bunların yanı sıra Bedir toprağı, Mescid-i Aksa toprağı, Hz. Hüseyin'in kabir toprağı, Hz. Osman'a ait Sakal-ı Şerif, Hz. Ali'ye nispet edilen emanetler, Osmanlı padişahlarına ait nişaneler ile 3 Kur'an-ı Kerim ve Yasin kitabı da eserler arasında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor

        Benzer Haberler

        Fenerbahçe, maç günü Gaziantep'e geldi
        Fenerbahçe, maç günü Gaziantep'e geldi
        Trafikte tartıştığı kişinin otomobilinin camını yumruklayan sürücüye 180 bi...
        Trafikte tartıştığı kişinin otomobilinin camını yumruklayan sürücüye 180 bi...
        Araban Ardıl Barajında su seviyesi yükseliyor
        Araban Ardıl Barajında su seviyesi yükseliyor
        Nefroloji Uzmanı Dr. Bekfilavioğlu Medical Point'te hasta kabulüne başladı
        Nefroloji Uzmanı Dr. Bekfilavioğlu Medical Point'te hasta kabulüne başladı
        Türkiye, Sierra Leone'de anne ve çocuk sağlığı için hastane inşa edecek
        Türkiye, Sierra Leone'de anne ve çocuk sağlığı için hastane inşa edecek
        Gaziantep'te silahlı 'alacak' kavgası; 1 ölü, 1 yaralı
        Gaziantep'te silahlı 'alacak' kavgası; 1 ölü, 1 yaralı