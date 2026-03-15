Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. İ.H. idaresindeki 79 ABK 273 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolunun Ağabey Mahallesi mevkisinde, Mehmet Asya (45) yönetimindeki 27 BDM 104 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

