Gaziantep'te sağanak etkili oldu
Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 15.03.2026 - 15:08 Güncelleme:
Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için otobüs duraklarına sığınırken bazıları da şemsiyeyle önlem aldı.
Kent merkezinden geçen Alleben Deresi'nde ise yer yer taşkınların oluştuğu gözlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri