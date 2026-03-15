Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep Basketbol son 3 maçını da kaybetti

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde maç fazlasıyla lider olan Gaziantep Basketbol, son 3 karşılaşmada yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 13:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ligin 10. haftasında Fenerbahçe Koleji RAMS karşısında aldığı 90-79'luk galibiyet sonrası çıktığı 16 maçını üst üste kazanan ancak 26. hafta Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 mağlup olan Gaziantep Basketbol'un galibiyet serisi de sona erdi.


        Kırmızı siyahlılar, geçen hafta Fenerbahçe Koleji RAMS'a 86-82 kaybederken dün oynadığı OGM Ormanspor maçından da 86-80 mağlup ayrıldı.


        Sezonda 5. mağlubiyetini alan Güneydoğu temsilcisi, başantrenör Şemsettin Baş yönetimindeki iki sezonda ilk kez 3 maçı üst üste kaybetti.


        Çayırova Belediyespor ile puan farkı 1'e inen Gaziantep Basketbol, 51 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
