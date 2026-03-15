Gaziantep Basketbol son 3 maçını da kaybetti
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde maç fazlasıyla lider olan Gaziantep Basketbol, son 3 karşılaşmada yenildi.
Ligin 10. haftasında Fenerbahçe Koleji RAMS karşısında aldığı 90-79'luk galibiyet sonrası çıktığı 16 maçını üst üste kazanan ancak 26. hafta Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 mağlup olan Gaziantep Basketbol'un galibiyet serisi de sona erdi.
Kırmızı siyahlılar, geçen hafta Fenerbahçe Koleji RAMS'a 86-82 kaybederken dün oynadığı OGM Ormanspor maçından da 86-80 mağlup ayrıldı.
Sezonda 5. mağlubiyetini alan Güneydoğu temsilcisi, başantrenör Şemsettin Baş yönetimindeki iki sezonda ilk kez 3 maçı üst üste kaybetti.
Çayırova Belediyespor ile puan farkı 1'e inen Gaziantep Basketbol, 51 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürüyor.
