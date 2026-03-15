Gaziantep'te 3 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 3 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve göçmen kaçakçılarının yakalanması amacıyla denetim yaptı.
Ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan 3 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.