İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda Ö.A. (54) isimli şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 237,95 gram esrar, 20 esrar tohumu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımı" suçlarından yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

