Araban'da yağışın tarım alanlarına etkileri incelendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde, tahıl ekili alanlarda inceleme başlatıldı.





Bir süredir yoğun sağanağın etkili olduğu Araban Ovası'nda, yağışların ekili alanlara etkileri araştırılıyor.





Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Nihat Deme, Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ve beraberindeki bir grup ziraat mühendisince inceleme yapıldı.





Altun, incelemelerin ardından, ekili alanlarda herhangi bir zarar gözlemlenmediğini ifade etti.





Araban Ovası'ndaki yaklaşık 90 bin dönüm buğday ile 20 bin dönüm arpa ekili olduğunu belirten Altun, bu alanları korumak istediklerini kaydetti.









