4. Uluslararası Enerji Ve Mühendislik Kongresi SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu; “Enerjide mevcut yenilenebilir kaynakları değerlendirip ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” “İşin sırrı o işi bilmek değil, o işi sevk ve idare etmektir. bunu yapabiliyorsanız o işi iyi bileni bulursunuz”

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO olarak enerjide mevcut yenilenebilir kaynakları değerlendirip ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Konukoğlu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Üretim Merkezi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Enerji ve Mühendislik Kongresinde yaptığı konuşmada “Ülkemizin cari açığında en önemli kalemi oluşturan enerji konusunda bu tür konferanslar büyük önem taşımaktadır” dedi.

GAÜN Mavera Kültür Sanat Merkezi Ana Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin açılışına Konukoğlu’nun yanı sıra, Vali Vekili Şenol Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, yurt içi ve yurt dışından akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Enerji denilince ekonomi, ekonomi denilince enerjiyi düşünmemenin mümkün olmadığına vurgu yapan Konukoğlu, dünya genelinde savaşların, çatışmaların olduğu yerlere baktığınızda, sorunun petrol, yani enerji kaynaklı olduğunun görüleceğine dikkat çekti. Konukoğlu, “Bunu görünce, ‘iyi ki bizde petrol yokmuş’ demekten geri kalmıyorum” diye espri yaptı.

"Yılda 3,4 milyar kwh elektrik üretimi hedefliyoruz"

Enerji sektörüne 19961997 yıllarında iki kojenerasyon tesisi kurarak başladıklarını kaydeden Konukoğlu, “SANKO olarak kendi tesislerimizin kesintisiz ve kaliteli enerji ihtiyacını karşılamak için iki kojenerasyon tesisi kurarak sektöre adım attık. Verimli enerji, en az enerjinin varlığı kadar önemlidir” diye konuştu.

Konukoğlu, 2006 yılından itibaren enerji yatırımlarını başlattıklarını anımsatarak, “AK Parti iktidarı, enerjide özel sektörün önünü açtı. Eskiden su akıyor, Türk bakıyordu, şimdi Türk bakmıyor, değerlendiriyor. Biz tekstil kökenli bir kuruluşuz, amiral gemimiz tekstildir. Ama barajlar, nehir tipi santraller, rüzgar santralları ve jeotermal santraller kurduk. İşin sırrı o işi bilmek değil, o işi sevk ve idare etmektir. Bunu yapabiliyorsanız o işi iyi bileni bulursunuz” ifadelerine yer verdi.

SANKO olarak enerjiye bugüne kadar 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Konukoğlu, şöyle devam etti:

“Şimdiye kadar 6 hidroelektrik, 2 rüzgar ve 3 jeotermal santrali olmak üzere tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan toplam 725 MW kurulu güçle yılda 2,7 milyar kWh enerji üretiyoruz. 2020 yılı sonuna kadar yapacağımız 200250 milyon dolarlık ek yatırım ile kapasitemizi 900 MW’a çıkartarak yılda 3,4 milyar KWH elektrik üretmeyi hedefliyoruz.”

"İkizdere’de dünyaya örnek santral kurduk"

Yenilenebilir enerjiye dayalı üretim ile sağlanan karbon azalımı ile teknoloji ve verimlilik odaklı elektrik üretim yatırımlarıyla sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yatırımlarımızı yaparken doğayı tahrip etmemeye özen gösteriyoruz. İkizdere’de yaptığımız HES dünyada örnek gösteriliyor. Hiç ağaç kesmeden 8 kilometre boyunca dağın altından tünel yaptık. Doğaya zarar vermemek için santrali bile dağı oyup içerisine yaptık. SANKO Enerji olarak gelecekte ülkenin mevcut yenilenebilir kaynaklarını değerlendirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz”

"Kazancımızı paylaşıyoruz"

Konukoğlu, SANKO Holding’in 11 sektörde faaliyet gösterdiğine işaret ederek,“Hastane, okul ve üniversiteyi para kazanmak için yapmadık. Üniversiteyi sağlık alanında gençlerimizi yetiştirmek, hastaneyi ise Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sağlık standartlarını yukarıya taşımak düşüncesiyle yaptık. Bunu da başardık” diyerek SANKO’ya ilişkin paylaşımda bulundu.

“Kazandığımızı paylaşıyoruz. Gençlerimize tavsiyem mutlaka yabancı dil öğrenin, eğitiminize önem verin. Paylaşımcı olun. Sizler bizim geleceğimizsiniz” diyen Konukoğlu, Gaziantep’te uluslararası alanda enerji kongresinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise Türkiye’de kurulacak 10 nükleer santralin, enerji açığını kapatacağına dikkat çekti.

Türkiye’nin enerji açığı için daha radikal karar almak zorunda olduğunu bildiren Prof. Dr. Gür,enerjiyi doğru kullanıp katma değeri yüksek ürünler üretmek için enerjisi yüksek mühendislerve teknikerlere çok ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Belediyenin yaptığı enerji yatırımlarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dünyada ekonomik kalkınmanın enerji kalkınması anlamına geldiğini belirterek böylesi kongreleri önemsediklerini dile getirdi.

GAZİANTEP 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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