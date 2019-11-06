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Gaziantep FK-Galatasaray maçı biletleri satışta Zorlu maçın bilet fiyatları 30 lira ile 750 lira ...

İHA

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak olan Gaziantep FKGalatasaray maçının biletleri satışa çıktı.
Süper Lig'de 9 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan Gaziantep FKGalatasaray maçının biletleri satışa çıkarken bilet fiyatları 30 lira ile 750 lira arasında değişiyor. Maçın bilet fiyatları VIP alt tribün 750 TL, VIP üst tribün 350 TL, maraton alt 200 TL, maraton üst 150 TL ve kale arkası 100 TL olarak belirlenirken Galatasaray taraftarlarının yer alacağı misafir tribün biletleri ise 130 TL'den satılıyor. Kadın ve öğrenci taraftar için belirlenen indirimli biletler ise VIP alt tribün 250 TL, VIP üst tribün 125 TL, maraton alt 75 TL, maraton üst 60 TL ve kale arkası 30 TL'den maç günü satışa sunulacak.
Kritik maçın biletleri www.passo.com.tr adresinin yanı sıra Gaziantep Sanko Park AVM içerisi ve Gaziantep Demokrasi Meydanında bulunan Passolig noktalarından satın alınabiliyor.

GAZİANTEP

06 Kasım 2019 Çarşamba

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