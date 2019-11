ANKA’da organ bağışının önemi anlatıldı

Gaziantep Özel Anka Hastanesi tarafından organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamak amacıyla eğitim semineri düzenlendi.

39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Gaziantep Özel Anka Hastanesi çalışanlarına yönelik toplumsal bilincin oluşturulması amacıyla 'Organ Bağışı' konulu eğitim paneli düzenlendi. Hastanenin toplantı salonunda düzenlenen seminerde organ bağışının önemine vurgu yapılırken, organ bağışıyla ilgili bilinmesi gerekenler de anlatıldı.

18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde olan herkesin organ bağışında bulunabileceğini dile getiren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Organ Bağışı Direktörü Anestezi Uzmanı Dr. Cengiz İşbilen, organ bağışı yapılmış olsa bile her ölümden sonra organ naklinin mümkün olmadığına da dikkat çekti. Dr. İşbilen, organ bağışı ile ilgili bilgiler vererek, “Gaziantep Özel Anka Hastanesi Organ Bağışı Direktörü Uzman Dr. Cengiz İşbilen, “Organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar müracaatlarını İl Sağlık Müdürlüğü, hastaneler ve organ nakli yapan merkezlere yapabilirler. Organ bağışı yapmak isteyen kişiler belirtilen yerlere başvuru yaparak organ bağış formu doldurup, imzalayarak organ bağışı kartına sahip olurlar. Organ bağışı kartını alan kişinin, bağış kartını her zaman üzerinde taşıması gerekmektedir. Organ bağışı yapan kişinin organlarının alınabilmesi için hastane ortamında tıbben ölümünün gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Organ bağışı kartının bir bölümünde bağışlamak istenilen organla ilgili seçenekler mevcuttur, bu bölümde işaretlenen organların dışında herhangi bir organ alınması söz konusu değildir. Kişi organ bağışı yapmış olabilir fakat evde yolda ya da kaza yerinde ölümü gerçekleşmiş ise organları alınamaz. Organ bağışı için hastane ortamında tıbben yani beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları nakledilebilir” dedi.

Türkiye'de organ nakli bekleyen binlerce hastanın bulunduğunu belirten Uzman Dr. İşbilen, “Avrupa ülkelerine göre organ bağışı konusunda çok gerilerdeyiz. Toplum olarak herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. İnsanların organ bağışı konusunda kaygı ve korkuları var. Bu korkuları yenmek gerekiyor. Bir gün herkesin organa ihtiyacı olabilir. Bağışlanan her organın bir hayat kurtardığını unutmamak gerekiyor” diye konuştu.

Seminerde enfeksiyon eğitim hemşiresi Cangül Şahan da, konuşmasında organ bağışının önemi ve gerekliliği üzerinde durdu.

Seminer sonrası merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulan sağlık çalışanlarına, konu ile ilgili broşürler de dağıtıldı.

