Şahinbeyli sporcu Dubai’de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şahinbeyli sporcu Dubai’de

İHA

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mahir Ateş, Dubai'de düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'na katıldı.

Şahinbeyli sporcu Dubai’de

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mahir Ateş, Dubai’de düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası’na katıldı.
Birçok spor dalında sporcular yetiştirerek ülkeye ve Gaziantep’e madalyalar kazandıran Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, bu çizgisini sürdürmeye devam ediyor. 116 Kasım tarihleri arasında Dubai’de başlayan Para Atletizm Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi, Gaziantep’i ve Şahinbey Belediyesi’ni temsil eden Mahir Ateş’ten yeni bir başarı bekleniyor.
“Sporcumuza güveniyoruz”
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Şahinbey Belediyesi olarak özellikle salon sporlarını desteklediklerini belirterek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak birçok branşta sporcu yetiştirip eğitimler veriyoruz. Bu konuda şehrimize sporcular ve madalyalar kazandırdık. Bu yolda ve çizgide ilerleyerek yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Sporcumuz Mahir Ateş, Para Atletizm Dünya Şampiyonası’na katılarak, ülkemizi ve şehrimizi temsil ediyor. Böylesi önemli bir organizasyona Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak sporcu gönderdiğimiz için ayrıca gurur duyuyor, sporcumuzdan derece bekliyoruz” dedi.
“Ülkemi gururlandıracağım”
Dubai’de düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası’na katılan Mahir Ateş, Türkiye’yi ve Şahinbey Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil edeceğini belirterek, “116 Kasım tarihlerinde Dubai’de başlayan Para Atletizm Dünya Şampiyonasında t44t64 kategorisinde yüksek atlama branşında yarışacağım. 16 Kasım’da son bulacak olan Dünya Şampiyonası’nda ülkemi gururlandıracağım. Bunun yanı sıra Gaziantep Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olarak kulübüme, sporcu arkadaşlarıma ve değerli hocalarıma yakışır bir şekilde güzel bir derece ile dönmeyi istiyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite öğrencilerine aile konferansı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine aile konferansı
Başkan Tahmazoğlu Mevlid Kandili'ni kutladı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu Mevlid Kandili'ni kutladı
MHP'den savunma için "Gaziantep" çağrısı
YEREL HABERLER MHP'den savunma için "Gaziantep" çağrısı
Oğuz Ceylan: “Galatasaray maçına çok iyi hazırlanıyoruz” Gaziantep FK’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Oğuz Ceylan: “Galatasaray maçına çok iyi ...
Ürdün ve Türkiye arasında ekonomik işbirliği gelişecek Türkiye-Ürdün Ekonomik İşbirliği Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ürdün ve Türkiye arasında ekonomik işbirliği ...
GTB’DEN üyelerine e-ticaret eğitimi
YEREL HABERLER GTB’DEN üyelerine e-ticaret eğitimi
10. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapitleri kongresi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Sağlıkta başardığımız diğer alanlarda da başarmalıyız" SANKO Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Güner Dağlı: "Giderek hareketsizleşen toplumların gereksinimleri fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır"
YEREL HABERLER 10. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapitleri ...
Gaziantep FK futbolcuları Medikal Park’ta organ bağışı yaptı
YEREL HABERLER Gaziantep FK futbolcuları Medikal Park’ta organ ...
İslahiye İİBF öğrencilerine ilk yardım semineri
YEREL HABERLER İslahiye İİBF öğrencilerine ilk yardım semineri
Gaziantep’te kurt dehşetinden kaçan 6 koyun halen bulunamadı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kurt dehşetinden kaçan 6 koyun halen ...
Gaziantep'te asayiş uygulamaları son sürat devam ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te asayiş uygulamaları son sürat devam ...
Gaziantep'te 1 kilo esrar yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1 kilo esrar yakalandı
ANKA’da organ bağışının önemi anlatıldı
YEREL HABERLER ANKA’da organ bağışının önemi anlatıldı
Gaziantep Kolej Vakfı’ndan başarıya ödül
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’ndan başarıya ödül
Terör propagandası yapanlara operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Terör propagandası yapanlara operasyon: 4 gözaltı
Gaziantep FK-Galatasaray maçı biletleri satışta Zorlu maçın bilet fiyatları 30 lira ile 750 lira arasında değişiyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK-Galatasaray maçı biletleri satışta Zorlu ...
Gaziantep’ten savunma sanayi için Ankara’ya çıkarma Gaziantep’in savunma sanayi yol haritası şekilleniyor GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Gaziantep’in savunma sanayi hamlesinin temellerini oluşturmak üzere Ankara’da ziyaretlerde bulunduk” “Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan şehrimizde savunma sanayi irtibat ofisi kurulması konusunda talepte bulunduk” İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz: “Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretler şehrimizin savunma sanayindeki gelişimine çok büyük katkılarda bulunacak”
YEREL HABERLER Gaziantep’ten savunma sanayi için Ankara’ya ...
Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni plankton ve alg patlaması
YEREL HABERLER Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni plankton ...
Suç makinesi polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Suç makinesi polisten kaçamadı
Seyir halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alev aldı
Şahinbey Belediyesi’nin kekemelik kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi’nin kekemelik kursuna yoğun ilgi
Gaziantep FK’nın kupadaki rakibi Kırklarelispor
YEREL HABERLER Gaziantep FK’nın kupadaki rakibi Kırklarelispor
Balcı, Hukuk Fakültesi öğrencilerine konferans verdi
YEREL HABERLER Balcı, Hukuk Fakültesi öğrencilerine konferans verdi
Her derde devam "moringa" bitkisinin hasadına başlandı
YEREL HABERLER Her derde devam "moringa" bitkisinin hasadına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X