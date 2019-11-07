Şahinbeyli sporcu Dubai’de

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mahir Ateş, Dubai’de düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası’na katıldı.

Birçok spor dalında sporcular yetiştirerek ülkeye ve Gaziantep’e madalyalar kazandıran Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, bu çizgisini sürdürmeye devam ediyor. 116 Kasım tarihleri arasında Dubai’de başlayan Para Atletizm Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi, Gaziantep’i ve Şahinbey Belediyesi’ni temsil eden Mahir Ateş’ten yeni bir başarı bekleniyor.

“Sporcumuza güveniyoruz”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Şahinbey Belediyesi olarak özellikle salon sporlarını desteklediklerini belirterek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak birçok branşta sporcu yetiştirip eğitimler veriyoruz. Bu konuda şehrimize sporcular ve madalyalar kazandırdık. Bu yolda ve çizgide ilerleyerek yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Sporcumuz Mahir Ateş, Para Atletizm Dünya Şampiyonası’na katılarak, ülkemizi ve şehrimizi temsil ediyor. Böylesi önemli bir organizasyona Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak sporcu gönderdiğimiz için ayrıca gurur duyuyor, sporcumuzdan derece bekliyoruz” dedi.

“Ülkemi gururlandıracağım”

Dubai’de düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası’na katılan Mahir Ateş, Türkiye’yi ve Şahinbey Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil edeceğini belirterek, “116 Kasım tarihlerinde Dubai’de başlayan Para Atletizm Dünya Şampiyonasında t44t64 kategorisinde yüksek atlama branşında yarışacağım. 16 Kasım’da son bulacak olan Dünya Şampiyonası’nda ülkemi gururlandıracağım. Bunun yanı sıra Gaziantep Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olarak kulübüme, sporcu arkadaşlarıma ve değerli hocalarıma yakışır bir şekilde güzel bir derece ile dönmeyi istiyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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