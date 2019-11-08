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İnsanlara bulaşan hastalıklara karşı check-up uyarısı

İHA

Gaziantep'te Vetpet Kliniği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çerkezoğlu, evlerinde kedi ve köpeklerle yaşayan kimseleri insanlara bulaşabilen zoonoz hastalıklara karşı uyararak, hayvanları checkup yaptırmaları çağrısında bulundu.

İnsanlara bulaşan hastalıklara karşı check-up uyarısı

Gaziantep'te Vetpet Kliniği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çerkezoğlu, evlerinde kedi ve köpeklerle yaşayan kimseleri insanlara bulaşabilen zoonoz hastalıklara karşı uyararak, hayvanları checkup yaptırmaları çağrısında bulundu.
Çerkezoğlu, kedi ve köpekler ile birlikte yaşayan insanların hayvanların sağlığını korunması gerektiğini belirterek, aksi durumda ise zoonoz hastalıkların insanlara da bulabildiğini hatırlattı. Aşıların düzenli yapılarak hayvan sağlığının korunması ve veteriner hekimler tarafından hayvanların belirli dönemlerde checkup işleminden geçirilmesi gerektiğini belirten Çerkezoğlu, "Kedi ve köpeklerle yaşamaya başlayan insanların, onların evlerinin bireyi olarak kabul eden kimselerin, hayvanların sağlığının korunması konusunda yapması gereken koruyucu hekimlikler var. Bu koruyucu hekimler konusunda insanlara da bulaşabilecek hastalıklarda söz konusu. Biz bunlara zoonoz hastalıkları diyoruz. Zoonoz Hastalıklarına yakalanmamak için evin bireyi olan kedi ve köpeklerin veteriner hekim tarafından checkup yapılarak gerekli kontrollerin ihmal edilmemesi gerekiyor. Bununla birlikte her yıl düzenli olarak yapılması gereken koruyucu aşılar var. Bu aşılar, kedi ve köpeklerimizi hastalıklara karşı korurken, zoonoz hastalıklarının da insanlara geçmesini engellemekte. Rutin bir aşı programı, veteriner checkup’ı ile bunlarında önüne geçmiş oluruz. Kedi ve köpeklerin bakımı konusuna gelecek olursak, hayvanların temizlenmesi, taranması, yıkanması, günlük gezilerinin yapılması gerekiyor. Hayvan sahibi olmak isteyen kimselerin tüm bunları yapabilecek durumda olmaları gerekiyor” diye konuştu.
Erdal Çerkezoğlu, klinikte checkup'ın yanı sıra kapalı devre anestezi sistemi ve hijyenik şartlarda ameliyatların gerçekleştirilebildiğini de sözlerine ekledi.

GAZİANTEP

08 Kasım 2019 Cuma

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