Şampiyon kendi evinde ilk maçına çıkıyor

Ampute Süper Ligi’nde 20192020 sezonuna İstanbul Esenyurt Engelliler Gücü Kulübü’nü deplasmanda farklı mağlup ederek başlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, bu hafta kendi evindeki ilk maçına çıkıyor.

Sezona hızlı bir başlangıç yaparak geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbul Esenyurt Engelliler Gücü Kulübü’nü 100 mağlup eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Pazar günü saat 11:30’da kendi evinde Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü’nü ağırlayacak.

“Taraftarlarımızı maça bekliyoruz”

Şampiyon kadroyla lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, “Geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığımız farklı galibiyetle lige iyi bir başlangıç yaptık. Bu hafta ise ligin güçlü takımlarından Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü’nü ağırlayacağız. Zorlu bir karşılaşma olacak. Ancak şampiyon kadromuzla başladığımız bu sezona, şampiyon olacağımız inancındayım. Ancak geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onların desteği ile bu sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize inanıyorum. Tüm taraftarlarımızı Pazar günü saat 11:30 Akkent Spor Köyü’ndeki Ampute futbol sahamıza bekliyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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