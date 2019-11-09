Eskişehirli ressam Cenk Sezer’in, SANKO Sanat Galerisi’nde açtığı “Atatürk Portreleri’ temalı resim sergisi 15 Kasım’a kadar gezilebilecek.

SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan Sanko Sanat Galerisi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü etkinlikleri kapsamında, 10.0022.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Atatürk’e duyduğu büyük saygı ve sevginin kendisine Atatürk’ün resimlerini yapması için ilham kaynağı olduğunu belirten Sezer, “Çok özel bir insanın portresini çalışmak, büyük bir sorumluluktu. Portreleri çalışma sürecinde, gerçekliği vurgulamak için özellikle gözlerin ve yanakların yapısına ağırlık verdim” dedi.

Atölyesinde ağırlıklı olarak portre çalıştığını, tuval üzerine akrilik, karakalem ve bazen de karışık teknik kullanarak resim yaptığını anlatan Sezer, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve resim, portre yapabildiğime göre Atatürk portreleri çalışmasını yapmam kaçınılmazdı” ifadelerini kullandı.

“Değişik ölçülerde 20 eserimin bulunduğu sergi süresince sanatseverler resimlerimden memnun olup benim kadar gurur duyarlarsa, ben de o kadar gurur duyarım ve mutlu olurum” diyen Sezer, tüm resimlerinde Büyük Önder’in karakteristik özelliklerini ve özellikle etkileyici bakışını çarpıcı bir şekilde yansıtmaya çalıştığına vurgu yaptı.

“Modelimin psikolojisini bilmeden nasıl portresini çalışabilirim” dediğini ve iki yıl psikoloji kitapları okuyarak insan psikolojisini anlamaya çalıştığını anlatan Sezer, sonrasında portreler yaptığına dikkat çekti.

Sanko Sanat Galerisi’nde 11’inci kişisel sergisini açtığını kaydeden Sezer, “Ancak beni fazlası ile mutlu eden, Atatürk temalı üçüncü kişisel sergimin Gaziantep’te olmasıdır. Bedelini canı ve kanı ile ödediği Gazilik unvanını gururla taşıyan ve Büyük Önder’in nüfusa kayıtlı olduğu bu şehirde Atatürk portrelerimin sergilenmesini daha anlamlı buluyorum” diye konuştu.

Sezer’in, 20 eserinin yer aldığı “Atatürk” temalı sergisi Sanko Sanat Galerisi’nde, 15 Kasım’a kadar her gün 10.00 22.00 saatleri arasında açık kalacak.

Cenk Sezer

1968’de Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra 1987’de Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resimİş Öğretmenliği bölümünü kazandı. 1991 yılında lisans eğitimini bitirip aynı yıl Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün açtığı resim Yüksek Lisans programına girdi.

Aynı Üniversitede 1997 yılında Sanatta Yeterliğini tamamladı. 20002009 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde çalıştı. 20042009 yılları arasında ESOGÜ Haber’de sanat editörlüğü ve köşe yazarlığı yaptı.

2010 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü’nde görevine devam eden Sezer, çok sayıda kişisel ve karma sergi açtı, ulusal ve uluslararası sergi, konferans ve çalıştaya katıldı. Özel koleksiyonlarda eserleri olan Sezer’in 3 ödülü bulunmaktadır.

GAZİANTEP 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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