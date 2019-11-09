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Verimli bir mola için imzalar atıldı Doğada, sporda, sanatta buluşacaklar Miniklerden Ziya ...

İHA

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1822 Kasım 2019 tarihleri arasında ilk defa uygulanacak olan birinci ara tatil döneminde gerçekleştirilmesi planlanan kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için iş birliği protokolü imzalandı.

Verimli bir mola için imzalar atıldı Doğada, sporda, sanatta buluşacaklar Miniklerden Ziya öğretmenlerine teşekkür

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1822 Kasım 2019 tarihleri arasında ilk defa uygulanacak olan birinci ara tatil döneminde gerçekleştirilmesi planlanan kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için iş birliği protokolü imzalandı.
Öğrenci, öğretmen ve velilerin sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılım oranını arttırmak adına Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 1822 Kasım 2019 tarihleri arasındaki birinci ara tatil döneminde gerçekleştirilecek etkinliklerin iş birliği protokolü İbrahimli Spor Merkezinde imzalandı.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ile okulların idareci, öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı törende imzalar atıldı. 20192020 eğitimöğretim yılında verilecek kısa molada öğrenciler satranç, basketbol, futbol, yüzme, badminton branşlarında turnuvalara, doğa kamplarına, sağlıklı yaşam yürüyüşlerine, müzik dinletilerine ve el beceri atölyelerinde gerçekleştirilecek etkinliklere katılacak.
Öğrenciler bu sayede tatili eğlenceli ve kişisel gelişimleri adına oldukça verimli bir şekilde değerlendirilecekler. Protokol imza töreni sonrasında tatilde gerçekleştirecek etkinliklerin müjdesini alan ortaokul öğrencileri, mutluluklarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkür ederek dile getirdiler.
16 temada 69 etkinlik gerçekleştirilecek
Protokol imza töreni sonrasında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, “Milli Eğitim Bakanlığımız bu yıl iş takvimini yayınlarken Kasım ve Nisan aylarında birer hafta kısa molalar belirledi. Bu molalar, ilk olduğu için hem velilerimizin hem öğrencilerimizin hem de okullarımızın ilk uygulamada yaşayacağı güçlükleri de dikkate alarak kurumlarımızda kapasiteyi artırmaya yönelik iş birliği gerçekleştirdik. Tatil molasında çocuklarımız için çok güzel etkinlikler planladı. 16 temada 69 etkinlik gerçekleştirilecek. Sağ olsunlar her zaman olduğu gibi Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, ara tatil döneminde Şehitkamil Belediyemizin tesislerinin kapıları sonuna kadar açtılar. Öğrencilerimiz, geleceğimiz, evlatlarımıza bu anlamda çok büyük destek sağladıkları için Belediye Başkanımıza ve kıymetli ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
“Ortak gayemiz güvenli bir ortamda sosyalleşebilmeleri”
Birinci ara tatil döneminde gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, “Eğitimöğretim yılı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile çalışmalarımızı sistemli bir şekilde sürdürüyoruz. Tatil dönemlerinde ise birçok farklı dalda gerçekleştirdiğimiz yaz ve kış okullarında öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatilde de öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine olumlu yönde katkı koyacak etkinlikler planladık. Tesislerimizin kapıları yıl boyunca tüm öğrencilerimize, değerli öğretmen ve velilerimize açık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortak gayemiz öğrencilerimizin güvenilir bir şekilde sosyalleşebilmelerini sağlamak. İlgi ve desteklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüzün nezdinde tüm mili eğitim camiamıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP

09 Kasım 2019 Cumartesi

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